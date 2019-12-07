Багдад, , 17:10 — REGNUM Парламент Ирака проведет экстренное заседание для обсуждения массового убийства демонстрантов. Об этом 7 декабря сообщает издание Alsumaria.

Как отмечается в публикации, на заседании будут присутствовать представители силовых ведомств, которые должны будут объяснить обстоятельства гибели 50 человек в Багдаде в ходе пятничной акции протеста.

Влиятельный шиитский лидер Муктада ас-Садр пригрозил вывести на улицы Ирака миллионы людей в знак протеста против массового убийства. Министерство внутренних дел Ирака начало проверку по указанному инциденту.

По предварительным данным, в пятницу, 6 декабря, группа вооруженных лиц открыла стрельбу по демонстрантам на площади Эль-Хиляни. В результате продолжающейся несколько часов перестрелки погибли порядка 50 человек.

Напомним, акции протеста в Ираке продолжаются с начала октября 2019 года. Причиной недовольства манифестантов является падение уровня жизни, безработица и засилье коррупции.

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