Сочи, Краснодарский край, , 17:01 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко на переговорах с российским коллегой Владимиром Путиным рассказал о своем доме в Сочи.

«Спасибо еще раз, что пригласили сюда. Правда, тут за забором и мой дом, уютный и теплый, вы видели. Поэтому, можно сказать, я в своем доме», — сказал Лукашенко.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 7 декабря, в Сочи в резиденции «Бочаров ручей» проходят российско-белорусские переговоры.

Лидеры двух стран обсуждают дальнейшие пути интеграции двух стран. Президент России Владимир Путин назвал встречу Александром Лукашенко в Сочи «знаковой».

Отметим, что после вылета Лукашенко на переговоры в Сочи об углублении экономической интеграции в формате Союзного государства, в центре белорусской столицы началась акция протеста прозападной оппозиции.

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