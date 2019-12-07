Сочи, Краснодарский край, , 16:43 — REGNUM Президент России Владимир Путин пригласил всех участников российско-белорусских переговоров на торжественный обед по случаю 20-летия создания Союзного государства.

Помимо лидеров двух стран Владимира Путина и Александра Лукашенко, в переговорах принимают участие главы правительств двух стран Дмитрий Медведев и Сергей Румас, а также члены правительств.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 7 декабря, в Сочи в резиденции президента РФ «Бочаров ручей» проходят российско-белорусские переговоры на высшем уровне. Лидеры двух стран обсуждают дальнейшие пути интеграции России и Белоруссии.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что что Москва и Минск немало сделали для интеграции двух стран в рамках Союзного государства.

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