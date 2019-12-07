Сочи, Краснодарский край, , 16:37 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что внимательно изучил все, что пишут в российских СМИ о переговорах Москвы и Минска.

По его словам, он смотрел телевидение, все российские каналы, а также перечитал Telegram-каналы.

«Все задаются вопросом в России, с чем Лукашенко едет, чего он приехал вообще», — сказал Лукашенко на встрече с президентом России Владимиром Путиным в Сочи.

Белорусский лидер добавил, что Москва и Минск немало сделали для интеграции двух стран в рамках Союзного государства.

Как сообщало ИА REGNUM, в Сочи в резиденции президента России «Бочаров ручей» проходят российско-белорусские переговоры на высшем уровне. Лидеры двух стран обсуждают дальнейшие пути интеграции России и Белоруссии.

Ранее Путин на встрече заявил, что представители России и Белоруссии проделали большую работу, анализируя, что было сделано за 20 лет действия договора о Союзном государстве.

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