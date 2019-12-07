Сочи, Краснодарский край, , 16:29 — REGNUM Представители России и Белоруссии проделали большую работу, анализируя, что было сделано за 20 лет действия договора о Союзном государстве. Об этом 7 декабря заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с белорусским коллегой Александром Лукашенко в Сочи.

«Завтра исполняется 20 лет союзному договору, наши коллеги, наши правительственные органы, министры, председатель правительств провели достаточно большую работу по анализу того, что сделано в рамках подписанного ранее договора о союзном государстве», — сказал глава государства.

Российский лидер добавил, что стороны обговорили то, что еще предстоит выполнить в рамках документа, что можно было бы актуализировать в связи с меняющимися обстоятельствами.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Сочи в резиденции президента России «Бочаров ручей» проходят российско-белорусские переговоры на высшем уровне. Лидеры двух стран обсуждают дальнейшие пути интеграции России и Белоруссии.

Ранее Путин выразил надежду, что Москва и Минск продолжат работать над тем, чтоб народы двух стран чувствовали близость в экономической и социальной сфере.

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