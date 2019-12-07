Рига, , 16:10 — REGNUM Лидер Русского Союза Латвии (РСЛ) Татьяна Жданок считает, что на внеочередных выборах в Риге у партии есть хорошие шансы отобрать электорат у нынешних лидеров среди русского избирателя — «Согласия», пишет портал NRA.

РСЛ обязательно примет участие на внеочередных выборах в Риге, сказала политик и депутат Европарламента, но конкретный список кандидатов будет определён партией позже. Татьяна Жданок ожидает, что к РСЛ перейдёт часть голосов избирателя Согласия, которое фактически отказалось от публичной борьбы против запрета образования на русском языке, от защиты политических заключённых в Латвии, отстаивающих другую, не националистическую точку зрения на развитие Латвии.

В латвийском обществе по-разному оценивают решение министра Юриса Пуце начать процедуру роспуска Рижской Думы. Например, политолог Юрис Розенвалд видит в этом решение угрозу демократии, так как правящая коалиция создаёт для себя максимально благоприятную ситуацию и явно планирует не просто «свалить русскую коалицию», но и продлить в результате новых выборов срок полномочий следующей Думы с четырёх до пяти лет.