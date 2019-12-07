Сочи, Краснодарский край, , 15:58 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его стране от интеграции с Российской Федерацией нужны только равные во всем условия, в том числе, по цене на российскую нефть. Об этом Лукашенко заявил сегодня, 7 декабря, на переговорах с президентом России Владимиром Путиным.

По словам Лукашенко, Белоруссия хочет си равенства возможностей во всем. При этом Минск вовсе не просит дешевую нефть и дешевый газ, белорусская сторона готова покупать газ и за $200.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, цена на российскую нефть и газ для Белоруссии стала одним из камней преткновения в процессе переговоров по углублению интеграции.

По сути Минск хочет получать нефть и газ по внутрироссийским ценам, но при этом всю дальнейшую интеграцию предлагается свести к косметическим мерам. Москва хочет реальной интеграции, и только в этом случае готова предоставить энергоносители по внутрироссийским ценам.