Сочи, Краснодарский край, , 15:47 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин надеется, что Россия и Белоруссия продолжат работать над тем, чтоб народы двух стран чувствовали близость в экономической и социальной сфере. Об этом российский лидер сказал сегодня, 7 декабря, на встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Сочи в резиденции президента России «Бочаров ручей» проходят российско-белорусские переговоры на высшем уровне. Лидеры двух стран — Путин и Лукашенко обсуждают дальнейшие пути интеграции России и Белоруссии.