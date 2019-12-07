Сочи, Краснодарский край, , 15:42 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин назвал встречу с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в Сочи «знаковой». Об этом российский лидер сказал сегодня, 7 декабря, в начале переговоров с белорусским президентом.

«Наша встреча сегодня является знаковой», — сказал президент Путин.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Путин и Лукашенко обсуждают сегодня дальнейшее углубление интеграции России и Белоруссии.

Переговоры проходят в резиденции Владимира Путина «Бочаров ручей»