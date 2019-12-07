Киев, , 15:33 — REGNUM В преддверии саммита в «нормандском формате», проведение которого запланировано на 9 декабря в Париже, президент Украины Владимир Зеленский созвал закрытое совещание совета национальной безопасности и обороны. Об этом 7 декабря сообщает пресс-служба Офиса президента.

Совещание проходит в закрытом режиме в офисе украинского лидера и на нем присутствуют все члены СНБО.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, председатель СНБО Алексей Данилов на брифинге с журналистами заявил о том, что 9 декабря в Париже Зеленский не сделает никаких «уступок», которые не пойдут на пользу Украине. Отметим, ранее председатель СБУ Иван Баканов обсудил с чиновниками США вопросы связанные с «нормандской встречей».

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