Минск, , 15:07 — REGNUM Едва Александр Лукашенко направился на переговоры в Сочи с Владимиром Путиным об углублении экономической интеграции в формате Союзного государства Белоруссии и России, в центре Минска началась акция протеста прозападной оппозиции. В то же время сторонники союзного объединения предпочли иные формы выражения своей позиции несанкционированным митингам и пикетам.

Прозападная оппозиция мобилизовала свой актив на акцию протеста загодя. На утро субботы 7 ноября в рамках кампании «Свежий ветер» планировалось выстроить «живую цепь» от минского Главпочтамта до Белгосцирка. На практике до знаменитой «стометровки» (участка проспекта Независимости протяжённостью около 100 метров с повышенным спросом на услуги проституток) протестующие смогли выстроить лишь несколько участков из нескольких десятков человек. Взявшись за руки, они демонстрировали националистическую символику и призывали горожан поддержать их, однако взаимности не добились.

Ближе к полудню актив оппозиционных партий и движений стал стекаться на Октябрьскую площадь, через дорогу от которой находится здание президентской администрации. К обеду на площади собралось около полутысячи человек, включая многочисленных сотрудников спецслужб — «людей в штатском».

Поддерживающие белорусских националистов СМИ из Польши и Чехии ведут опрос участников оппозиционного митинга. Также присутствуют люди с видеокамерами без бэджиков — они фиксируют лица митингующих. Милиция по мегафону постоянно транслирует предупреждение о несанкционированном митинге с «убедительной» просьбой разойтись.

Мегафон используют также лидеры оппозиции, пытающиеся «разогреть» собравшихся. Попытка направить толпу ко входу расположенного на площади Дворца республики была пресечена кордоном «людей в штатском».

Сторонники объединения Белоруссии и России также не подавали заявки на проведение уличных акций. После предыдущих электоральных кампаний власти изменили законодательство, предписывающее обращаться к ним за разрешением за две недели до запланированной акции. В этом году они также ввели фактически дополнительный налог на проведение пикетов, митингов и шествий, обязав организаторов оплачивать услуги милиции, дежурных «Скорой помощи», МЧС и ЖКХ.

Одной из форм проявления активности сторонников объединения Белоруссии и России стали обращения. В частности, 6 декабря власти Белоруссии получили «Обращение руководителей левопатриотических общественных объединений Белоруссии, образовавших Координационных совет «Единство».

Авторы документа обратили внимание на «угрозы общественной безопасности в Республике Беларусь со стороны прозападной оппозиции» накануне намеченного подписания президентами Белоруссии и России соглашений по углубленной интеграции в рамках Союзного государства. В обращении сказано: «Мы, руководители левопатриотических общественных объединений Белоруссии, образовавших Координационных совет «Единство», обеспокоены данными сообщениями и обращаемся к Вам с призывом принять соответствующие меры по недопущению запланированных националистами провокационных выступлений и обеспечению порядка на территории Республики Беларусь».

По состоянию на середину дня ни митингующие на Октябрьской площади оппозиционеры, ни власти не проявляли актов насилия. В прежние годы спецслужбы осуществляли «превентивные задержания» организаторов и жестко подавляли несанкционированные собрания. В этом году такая реакция, видимо, властям Белоруссии не выгодна.

В обед участники митинга по призыву своих лидеров выдвинулись в сторону площади Независимости, шествуя по одноименному проспекту. Их сопровождала милиция, предупреждая о несанкционированном мероприятии со всё теми же «убедительными» просьбами разойтись.

На площади Независимости, как и 19 декабря 2010 года, демонстранты провели митинг. Они выказывали недоверие властям и проводимой ими политике, заявляли о неприемлемости интеграции Белоруссии и России, скандировали националистические лозунги и призывы.

Затем колонна оппозиционеров двинулась по улице имени Володарского, где находится знаменитый следственный изолятор МВД, на площадь Свободы. Туда демонстранты прибыли к 15 часам дня. Их по-прежнему было около полутысячи, и по-прежнему сложно было определить демонстрантов от «людей в штатском».