Киев, , 15:12 — REGNUM Видеозапись с автобусами, прибывшими в столицу Украины, опубликована 7 декабря на telegram-канале Klymenko Time.

Автор канала отметил, что видеозапись доказывает, что людей свозят на акцию протеста организованно. Также в сообщении отмечено, что акции носят проплаченный характер. В Киеве, в частности, особое внимание спонсоров акции направлено на студентов.

В связи с этим в качестве доказательства на канале было также размещено сообщение из чата студентов киевского национального университета театра, кино и телевидения им. Ивана Карпенко-Карого, студентов которого собирают в качестве массовки на акции протестов в столице Украины за 400 грн в час (100 рублей — ИА REGNUM) в период с шестого по тринадцатое декабря.

«Уже сегодня по информации полиции в центре Киева планируется 5 акций с заявленными десятками тысяч людей. Мы еще вчера писали, что старт акций в столице действительно намечен уже на 7, а не на 8 декабря», — отмечено в сообщении на указанном telegram-канале.

Аналогичное сообщение о сборе людей на митинги в Киев, но с оплатой 300 грн за участие в акции протеста, опубликовал 7 декабря на своем telegram-канале депутат Рады от партии «Слуга народа» Максим Бужанский. Сообщение является снимком объявления, опубликованного в чате с названием «Поездки в Киев». В чате сообщается о сборе группы для поездки на «комфортном автобусе» в Киев из города Днепропетровска.

А вот радикально настроенным гражданам с хорошей физической подготовкой готовы платить больше. «Наш источник в СБУ сообщил, что на Киев собирают автобусы с радикалами из Львова, Тернополя, Ивано-Франковска и Хмельницка. Сумма для бойцов варьируется от 100 до 300$ за сутки. С радикалами и войнами АТО договариваются на 5 дней, а дальше по ситуации», — сообщается на telegram-канале Резидент.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по информации МВД Украине планируется, что участие в митингах в Киеве 8−9 декабря примут несколько десятков тысяч человек.

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