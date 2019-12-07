Тбилиси, , 15:20 — REGNUM Акция с требованием к Южной Осетии освободить задержанного там грузинского врача Важи Гаприндашвили провели активисты в Тбилиси. Об этом 7 декабря сообщает агентство «ИнтерпрессНьюс».

По данным журналистов, акция прошла под лозунгом «Любовь к родине — это не преступление». Также активисты держали в руках плакаты с лозунгами «Свобода врачу Важе», и «Сухуми и Цхинвали — это Грузия». Протестующие заявили, что считают недостаточными действия властей Грузии, предпринятые для освобождения врача.

Как передавало ИА REGNUM, в ноябре гражданин Грузии Важа Гаприндашвили был задержан правоохранителями Южной Осетии. Его обвинили в попытке умышленного пересечения границы, которую в Тбилиси называют «административной», а в Цхинвале — государственной. Югоосетинская сторона утверждает, что задержанный является отставным военным врачом ВС Грузии и принимал активное участие в августовских событиях 2008 года.

Напомним, в августе 2008 года грузинские войска напали на мирных жителей Южной Осетии. Остановить агрессора получилось только после проведения Российской армией операции «Принуждение Грузии к миру». После этого Россия признала независимость Южной Осетии и Абхазии.

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