Амстердам, , 14:09 — REGNUM Врио бургомистра Гааги Йохан Ремкес готов к разговору с жителями районов Дяундорп и Схевенинген, в которых в этом году отменены традиционные новогодние костры. Однако пересмотр отмена обсуждению не подлежит. Об этом 6 декабря сообщила официальный представитель гаагского муниципалитета. Ранее стало известно, что жители Дяундорпа хотели бы обсудить с бургомистром возможность организации менее крупных костров. Поводом стала беспокойная обстановка в районе, вызванная решением об отмене костров.

По словам представителя, Ремкес также благожелательно относится к возможным альтернативным мероприятиям, которые бы захотели организовать в районах взамен костров. В случае если такие планы будут предложены городские власти, со своей стороны, будут содействовать их осуществлению.

Представитель сообщила также, что Ремкес два дня назад посетил Дяундорп, и намерен в ближайшие недели ещё несколько раз нанести туда визит. Местные жители и СМИ не будут заранее проинформированы об этих визитах, чтобы обеспечить спокойную обстановку в районе.