Ташкент, , 14:06 — REGNUM Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал Указ «О помиловании группы лиц, отбывающих срок наказания, чистосердечно раскаявшихся в содеянном и твердо вставших на путь исправления», следует из обнародованного в субботу указа.

«В связи с 27-летием принятия Конституции Республики Узбекистан и в соответствии с пунктом 23 статьи 93 Конституции Республики Узбекистан помилованы 92 гражданина, отбывающие срок наказания, которые по неведению совершили преступление, но чистосердечно раскаялись в содеянном и твердо встали на путь исправления», говорится в указе.

Из числа помилованных 20 лиц освобождаются от наказания полностью, 37 — освобождаются от отбывания наказания условно-досрочно, назначенное в отношении 16 лиц наказание заменяется более мягким, таком образом, освобождаются из учреждений по исполнению наказания и снимаются с учета органов службы пробации 73 лица. Кроме того, сокращаются сроки наказания в виде лишения свободы, назначенного в отношении 19 лиц.

Среди помилованных 3 являются мужчинами старше 60 лет, 3 — женщинами, 79 — лицами, участвовавшими в деятельности запрещенных организаций.

Указом, ответственным министерствам и ведомствам поручено оказать содействие помилованным лицам в возвращении к семье и близким, социальной адаптации, привлечении к полезному труду, избрании здорового образа жизни и занятии достойного места в обществе.