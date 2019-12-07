Минск, , 13:25 — REGNUM Белорусская националистическая оппозиция проводит сегодня, 7 декабря, в Минске акцию протеста против объединения Белоруссии с Российской Федерацией.

Акция в центре Минска не была согласована с властями Белоруссии. Её участники выступают против любого углубления интеграции России и Белоруссии.

Уастники несанкционированной акции в числе нескольких сотен человек создали «живую цепь» от здания цирка вдоль проспекта Независимости.

Другая часть протестующих собралась на Октябрьской площади. В руках они держат национальные флаги и другую символику.

Сотрудники белорусской милиции предупреждают по мегафону, что акция не разрешена городскими властями, поэтому призывают разойтись.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сегодня в Сочи прибыл презиент Белоруссии Александр Лукашенко. Скоро состоятсч его переговоры с президентом России Владимиром Путиным по вопросу углубления интеграции России и Белоруссии.