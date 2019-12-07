Киев, , 13:19 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский ответил оппозиционным политикам — лидеру фракции «Европейская солидарность» и экс-президенту Украины Петру Порошенко, лидеру фракции «Батькивщина» Юлии Тимошенко и лидеру фракции «Голос» Вячеславу Вакарчуку, которые ранее выдвинули украинскому лидеру требования (т. н. красные линии), которые он должен соблюдать на предстоящей встрече с российском руководством 9 декабря в Париже. Об этом Зеленский заявил вечером 6 декабря в эфире программы «Свобода слова» с Савиком Шустером на телеканале «Украина».

ИА REGNUM напоминает, ранее депутаты указанных оппозиционных фракций — «Европейская солидарность», «Батькивщина» и «Голос» выдвинули Зеленскому требования, которые условно назвали «красными линиями». В рамках встречи в «нормандской формате», которая состоится 9 декабря, при переговорах с представители РФ оппозиция потребовала от украинского лидера соблюдения данных требований.

Зеленский в эфире украинского телеканала отметил, что ему очень нравится, что три оппозиционных политика «не согласны» и в особенности бывший президент Украины Петр Порошенко «не согласен с тем, что именно он подписал (Минские соглашения в 2015 году — ИА REGNUM)».

Зеленский отметил, что ему понятны детали Минских соглашений. «Какие-то детали о том, что выборы не могут проходить, когда там вооруженные люди, — да, мы всё это понимаем. Детали с границей, которые подписал в Минске тот самый выдающийся человек (Петр Порошенко — ИА REGNUM), очень сложные. Моя позиция очень простая, что в момент выборов на временно оккупированном Донбассе, в тот момент Украина должна полностью контролировать нашу границу», — отметил в частности Зеленский.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, первый президент Украины Леонид Кравчук в эфире передачи «Свобода слова» Савика Шустера раскритиковал оппозиционных политиков, которые ранее призвали выходить 8 декабря (перед встречей в «нормандском формате») на майдан в Киеве.

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