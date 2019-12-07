Москва, , 12:50 — REGNUM Председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев заявил, что Москва и Киев не договорятся по газу, если украинская сторона продолжит требовать выплаты денег по судебным решениям. Об этом Медведев заявил в интервью программе «Вести в субботу».

Напомним, что Киев требует от России выплат по весьма спорным решениям Стокгольмского арбитража. При этом российская сторона оспорила эти решения и сейчас рассматриваются апелляции.

Что касается нового договора на транзит российского газа, то Москва четко дала понять, что условием заключения такого контракта является полный отказ от взаимных претензий.

При этом в Киеве уже заявили, что отказываться от претензий не собираются.

«Ну не будет тогда ничего. Невозможно договориться по газу и в то же время сказать: знаете что, вы нам еще заплатите деньги по всяким судебным решениям. Поэтому, хотят они этого или нет, очевидно, что в этом случае необходимо прийти к какому-то нулевому варианту», — сказал Медведев.