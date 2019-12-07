Киев, , 12:25 — REGNUM Глава службы безопасности Украины Иван Баканов рассказал чиновникам США о ходе подготовки к встрече в «нормандском формате», которая должна состояться 9 декабря в Париже. Об этом 6 декабря сообщается в пресс-службе СБУ.

Во встрече с Бакановым приняли участие заместитель помощника государственного секретаря США Джордж Кент и временно поверенный по делам США на Украине, посол Уильям Тейлор. В ходе встречи стороны «обменялись мыслями» относительно предстоящей в Париже встрече лидеров четырех государств, а также обсудили вопросы связанные с реализацией реформ украинской службы безопасности.

Как отметил в своем сообщении представителям США глава украинской СБ, Украина «имеет четкую позицию для переговоров».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, лидер США Дональд Трамп заявил о том, что предстоящий саммит в «нормандском формате» является шансом на мирное урегулирование в Донбассе. Отметим, что ранее заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Дэвид Хэйл заявил также о том, что ведутся дискуссии о расширении «нормандского формата» переговоров относительно урегулирования ситуации в Донбассе.

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