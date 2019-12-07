Минск, , 12:11 — REGNUM Государственный секретарь Союзного государства России и Белоруссии Григорий Рапота заявил, что по итогам встречи президентов России и Белоруссии — Александра Лукашенко и Владимира Путина в Сочи — он ожидает прогресс по всем интеграционным картам. Об этом Рапота заявил в эфире телеканала «Беларусь 1».

«К встрече президентов главы правительств должны будут подготовить решения по тем дорожным картам, которые наработаны в рамках рабочей группы министерств экономики двух государств. Уже по большинству вопросов достигнуты договоренности, поэтому… можно говорить о каком-то прогрессе… Будет ли окончательное решение по всем (дорожным картам — ИА REGNUM) — я не знаю, но то, что прогресс будет, — это несомненно», — сказал Рапота.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сегодня в Сочи состоятся переговоры Путина с Лукашенко в ходе, которых лидеры двух стран обсудят дальнейшую интеграцию России и Белоруссии.