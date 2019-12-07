7 декабря 2019 | Время чтения 4 мин

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан выступил в пятницу, 6 декабря, в пражском Карловом университете с лекцией «За пределами 1989 года: надежды и разочарования после революций». Он говорил о недопустимости переписывания истории. Готов ли Париж в таком случае призвать соседей по ЕС отказаться от попыток ревизии мая 1945 года?

Станислав Стремидловский, , 11:50 — REGNUM



Летчики французского полка «Нормандия — Неман»

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан выступил в пятницу, 6 декабря, в пражском Карловом университете с лекцией «За пределами 1989 года: надежды и разочарования после революций». Его речь была насыщена как конкретными инициативами по развитию европейского сообщества, так и идеологическими посылами. Как замечает французская газета Le Point, «в настоящее время Прага возглавляет Вышеградскую группу, которая объединяет Венгрию, Польшу, Чешскую Республику и Словакию и рассматривается иногда как группа, враждебная дальнейшей европейской интеграции». То есть главе МИД Франции предстояло грамотно распределить в своей лекции кнуты и пряники.

Но пока что самое серьезное внимание на выступление Ле Дриане обратили не в Вышеградской четверке, а в Германии. Немецкие газеты увидели в нем «смягчение» эффекта слов французского президента Эммануэля Макрона о «смерти мозга НАТО». Как отмечает Handelsblatt, заявление министра о том, что «не будет более сильной европейской обороны без НАТО, ни надежного и устойчивого НАТО без прочного укрепления европейских обязательств в области обороны», будет «с удовлетворением отмечено в Берлине» и должно «успокоить тех в Германии и Восточной Европе, кто сомневался в отношениях Франции с НАТО». Ле Дриан, очевидно, пытался развеять опасения восточноевропейских союзников, которые скептически относятся к подходу Макрона к президенту России Владимиру Путину, констатирует в свою очередь Der Tagesspiegel. И напоминает, что в понедельник, 9 декабря, французский президент встретится с Путиным, канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Украины Владимиром Зеленским в Париже на саммите по урегулированию конфликта на Украине, а «по мнению Макрона, европейцы должны поддерживать отношения с Россией ради собственной безопасности».

Жан-Ив Ле Дриан © École polytechnique — J.Barande

Однако начал свою лекцию глава МИД Франции с того, что, на первый взгляд, слабо касается НАТО и Москвы, но при более пристальном рассмотрении имеет самое прямое к ним отношение. В этом году «мы отмечаем не только 1989 год, но и 80-ю годовщину пакта Молотова-Риббентропа и организации нацистских и советских оккупаций Европы, которые слились, а затем сменили друг друга», заявил Ле Дриан. Для некоторых велик соблазн заняться «исторической политикой», чтобы эксплуатируя прошлое, раздуть угли, создать идеологическую путаницу. Сегодня «мы сталкиваемся с риском переписывания истории» в свете пересмотра национальных интересов и нарративов. Как сказал один из величайших французских историков Марк Блок, «неправильное понимание настоящего неизбежно рождается из невежества прошлого». Это также может возникнуть в результате манипуляций с историей. Поэтому «наша ответственность» состоит в том, чтобы «выстроить общую европейскую память, следуя двум принципам».

Во-первых, следует уважать национальные воспоминания, так как «одна и та же дата может по-разному резонировать» у различных европейских государств. Во-вторых, необходимо «не потворствовать проектам переписывания или инструментализации прошлого», не поощрять исторический релятивизм и ревизионизм. В этом контексте глава МИД Франции заявил, что «1989 год ясно знаменует собой возвращение свободы и конец тоталитарного угнетения». В этом смысл европейского проекта. Те, кто приравнивает так называемую «либеральную демократию» к «тирании меньшинств», отметил Ле Дриан, кто приравнивает «либеральную демократию» к мультикультурализму вопреки традиции, являются не только софистами, но и людьми с амнезией. Однако, на наш взгляд, людьми с амнезией можно назвать и тех, кто забывает, что 1989 года не было бы без мая 1945 года. Современные европейские мыслители, критикующие рост на континенте так называемых популистских партий, часто напоминают о том, что Европейский союз создавался в том числе потому, что Вторая мировая война наглядно показала весь ужас «националистических разделений».

Знамя Победы над Рейхстагом © Евгений Халдей

Европейцы оказались беззащитными перед этим вирусом, занесенным нацистской Германией, и не только немцы, остальные народы тоже. Включая Восточную Европу. В мае 1945 года казалось, что болезнь побеждена. Но усвоены ли уроки? По иронии судьбы, незадолго до выступления министра иностранных дел Франции в Карловом университете староста одного из пражских районов Павел Новотны заявил о намерении установить памятник власовцам. Как отмечает чешский портал Časopis argument, «большинство историков сходятся во мнении, что Русская освободительная армия под командованием Власова сыграла бы в Праге совершенно противоположную роль, если бы наступающая Красная армия и режим Сталина не грозили власовцам фатальным концом». Издание отмечает, что помощь власовцев «пражским повстанцам действительно предотвратила победу немцев», однако «всего несколькими месяцами ранее РОА боролась именно за немецкую победу и очень жестоко подавляла восстание в Варшаве». Поэтому цель «представления» Новотного — это «оскорбить русских, среди которых до сих пор живут потомки тех, для кого власовцы — это синоним предателей».

Справедливость требует, чтобы критика Парижа действий по «переписыванию истории» распространялась и на попытки ревизии истории Второй мировой войны. В конце концов, никакой 1989 год не был бы возможен без мая 1945 года, вклад в который внесли и Красная армия, и французское Сопротивление. В случае окончательной победы нацизма, дискутировать о демократии и НАТО было бы попросту некому. В мае следующего года, 2020, в Москве ждут президента Франции на мероприятиях, которые пройдут в честь 75-летия великой Победы. Как сообщал в сентябре этого года Ле Дриан, Макрон в российскую столицу прилетит. И это будет хорошее время для того, чтобы подтвердить единую позицию Европы с Россией в отношении такой даты, как 1945 год.