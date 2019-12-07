Баку, , 12:15 — REGNUM Проведение межпарламентской комиссии запланировали Грузия и Азербайджан в первом квартале 2020 года. Об этом агентству 6 декабря Trend рассказал грузинский посол в Баку Зураб Патарадзе.

«Большая пауза была в проведении межпарламентской комиссии между Грузией и Азербайджаном», — рассказал журналистам агентства дипломат.

Он также сообщил, что решение о проведении комиссии было принято во время визита в Баку премьер-министра Грузии Георгия Гахария.

По словам посла, между странами установлен «облегченный бизнес-климат», что дает хорошую динамику в двухсторонних торгово-экономических отношениях.

Как передавало ИА REGNUM, азербайджанский президент Ильхам Алиев в конце ноября заявил, что Азербайджан смог избежать ошибок Грузии, Украины и Киргизии и не допустил у себя «цветную революцию», которую глава страны также называл «чумой».