Грузия, , 12:16 — REGNUM Парламентская фракция «Независимые депутаты» готовы поддержать инициативу оппозиции о выборной реформе после вынесения заключений от ОБСЕ и Венецианской комиссии. Данное заявление депутатов было распространено 6 декабря.

«Среди самих конституционалистов по поводу «немецкой модели» существуют взаимоисключающие позиции и вопросы. Окончательное решение нашей фракции по поводу «немецкой модели» системы выборов и других ее адаптированных версий будет по большей части будет зависеть от заключений ОБСЕ и Венецианской комиссии», — заявили члены парламентской фракции.

В целом, согласно распространённого заявления, депутаты готовы поддержать любую инициативу, если она будет в рамках закона и поможет в урегулировании конфликта.

Стоит отметить, что фракция «Независимые депутаты» была образована в конце ноября. На фоне оппозиционных протестов шесть депутатов правящей партии покинули ее фракцию и создали собственную. Возглавила их Мариам Джаши.

Как передавало ИА REGNUM, в Грузии обострился политический кризис, вызванный требованиями со стороны оппозиции провести парламентские выборы 2020 года по «немецкой» модели. После того, как в середине ноября голосование по законопроекту об избирательной реформе провалилось, оппозиция стала проводить на улицах массовые акции протеста. Также на рассмотрение в ОБСЕ был направлен проект закона, предусматривающий введение в Грузии «немецкой» выборной модели.

Читайте ранее в этом сюжете: Грузия: пропорциональная система будет введена в 2024 году