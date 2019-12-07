Тбилиси, , 10:40 — REGNUM Начало строительства первого в Грузии глубоководного порта затягивается из-за отсутствия финансирования, а Консорциума развития Анаклия и правительство обвиняют в этом друг друга. О спорах по данному вопросу 7 декабря рассказало агентство «Новости-Грузия».

По данным журналистов, директор Консорциума развития Анаклия Леван Ахвледиани заявил, что переговоры с потенциальными инвесторами усложняются из-за политической ситуации в Грузии.

«Если мы говорим о проекте века, говорим о самом важном для Грузии проекте, тогда мы все должны отложить наши политические интересы», — сказал журналистам глава консорциума.

Он подчеркнул, что никто не спешит вкладывать инвестиции в долгосрочный проект, пока он находится в неопределенном положении.

В то же время в правительстве обвиняют консорциум в затягивании дела.

«Чтобы проект не оказался в опасности, необходимо принять своевременные решения, — заявила перед журналистами вице-премьер, министр регионального развития и инфраструктуры Майя Цкитишвили. — Это означает, что, если мы видим, что консорциум не может выполнить свои обязательства, будут задействованы все пункты существующего соглашения, инвестиционного договора».

Вице-премьер добавила, что договор с Консорциумом развития Анаклия не будет продлен. Между тем ранее Ахвледиани заявил, что в подобном случае консорциум обратиться в суд.

Как передавало ИА REGNUM, в октябре вышел очередной срок, когда Консорциум развития Анаклии должен был найти инвесторов для осуществления проекта. Стоит также отметить, что в отношении одного из учредителей консорциума Мамука Хазарадзе, находящегося в оппозиции к властям, возбуждено уголовное дело.