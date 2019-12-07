Вильнюс, , 10:00 — REGNUM Представители неофициального объединения «Друзья Грузии» потребовали от России отказаться от признания независимости Абхазии и Южной Осетии. Данное заявление было опубликовано 5 декабря на сайте Министерства иностранных дел Литвы.

«Мы <…> призываем Россию отменить свое признание так называемой независимости грузинских регионов Абхазия и Южная Осетия, — говорится в заявлении «друзей». — Мы не признаем легитимность так называемых выборов, проведенных в регионах Грузии Абхазия и Южная Осетия, и не признаем их результаты».

Стоит отметить, что в так называемую группу «Друзья Грузии» кроме Литвы входят США, Канада, Великобритания, Швеция Чехия, Польша, Эстония, Латвия и Румыния. Подобное заявление данное объединение делало в августе 2018 года.

Как передавало ИА REGNUM, независимость Абхазии и Южной Осетии Россия признала после того, как в августе 2008 года военнослужащие грузинской армии напали на Цхинвал и начали вести боевые действия против мирных жителей и российских миротворцев. Чтобы остановить грузино-осетинский конфликт, Российская армия провела операцию «Принуждение Грузии к миру». После этого Россия признала суверенитет двух республик.