Вашингтон, 7 декабря 2019, 09:31 — REGNUM В КНДР разочарованы тем, что президент США Дональд Трамп так и не смог отказаться от враждебности по отношению к Пхеньяну и начать двусторонние отношения с чистого листа, заявил сотрудник организации «Внешнеполитические приоритеты» Дэниэл Депетрис в статье для издания The National Interest.
Эксперт отметил, что северокорейский лидер Ким Чен Ын потерял терпение в сфере дипломатии и у него возникли трудности с оправданием политики сдержанности, в то время как в Белом доме не имеют ни малейшего понятия, как выйти из 10-месячного дипломатического тупика.
Напомним, ранее северокорейские власти в ультимативном порядке заявили США, что если Вашингтон не предложит до конца 2019 года подходящий для Пхеньяна вариант соглашения, то переговоры будут прекращены.
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