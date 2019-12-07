Вашингтон, , 09:31 — REGNUM В КНДР разочарованы тем, что президент США Дональд Трамп так и не смог отказаться от враждебности по отношению к Пхеньяну и начать двусторонние отношения с чистого листа, заявил сотрудник организации «Внешнеполитические приоритеты» Дэниэл Депетрис в статье для издания The National Interest.

«Северокорейский лидер разочарован тем, что Трамп не использовал это время для того, чтобы исполнить намерение, озвученное более полутора лет назад: оставить позади 70 лет враждебности и открыть новую главу в двусторонних отношениях с Севером», — говорится в статье.

Эксперт отметил, что северокорейский лидер Ким Чен Ын потерял терпение в сфере дипломатии и у него возникли трудности с оправданием политики сдержанности, в то время как в Белом доме не имеют ни малейшего понятия, как выйти из 10-месячного дипломатического тупика.

«Вашингтон и Пхеньян столкнулись с классической дилеммой: северокорейцы требуют снять экономические санкции, которые США не могут отменить, пока не получат гарантий по денуклеаризации, которую северокорейский режим, в свою очередь, не желает обсуждать. Даже у самого Альберта Эйнштейна появилась бы мигрень, если бы он попытался решить эту проблему», — говорится в статье.

Напомним, ранее северокорейские власти в ультимативном порядке заявили США, что если Вашингтон не предложит до конца 2019 года подходящий для Пхеньяна вариант соглашения, то переговоры будут прекращены.

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