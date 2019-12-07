Кутаиси, Грузия, , 09:31 — REGNUM Куриными яйцами забросали неизвестные протестующих, прошедших 6 декабря маршем по Кутаиси. Об этом сообщает корреспондент агентства «ИнтерпрессНьюс».

По данным журналиста, яйцами в участников акции бросали с крыши одного из домов. Протестующие отреагировали на это шуткой, они протянули в руках шапки и попросили бросать яйца туда.

Как передавало ИА REGNUM, в Кутаиси 6 декабря прошла массовая акция протеста, которую организовала объединенная оппозиция грузинских политических партий и движений. Они требовали от властей Грузии провести выборную реформу.

Протестующие прошли от сквера Киквидзе до здания мэрии города, где прошел митинг. Акция не обошлась без потасовки.

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