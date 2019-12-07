Тбилиси, , 09:25 — REGNUM Восьмое пленарное заседание Парламентской ассамблеи «Евронест» откроется в Тбилиси 8 декабря. Об этом говорится на официальном сайте ассамблеи.

В сообщении указано, что заседание продлится до 10 декабря. Председательствовать на нем будут бывший премьер-министр Литвы Андрюс Кубилюс и депутат Верховной рады Украины Иван Крулько. В повестке заседания указаны вопросы о правах человека, по сближению с политикой Евросоюза и другие.

Напомним, «Евронест» — это часть проекта Евросоюза «Восточное партнерство». В нем участвуют депутаты Европарламента и пяти стран: Грузии, Украины, Азербайджана, Армении и Молдавии. Заявленная цель проекта — развитие связей между странами бывшего СССР и ЕС.