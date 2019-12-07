Берлин, , 09:07 — REGNUM Скандал вокруг обвинений в адрес России о якобы ее причастности к убийству в Берлине гражданина Грузии набирает обороты. Очередные провокационные публикации появились в The Insider, Bellingcat, Der Spiegel и «Новой газете».

Напомним, речь идет об убийстве в Берлине чеченского полевого командираЗелимхана Хангошвили, который был подручным Шамиля Басаева. У Хангошвили было грузинское гражданство.

Германская генеральная прокуратура обвиняет в этом убийстве Вадима Красикова, который, по данным СМИ, якобы является бывшим членом отряда специального назначения Федеральной службы безопасности России «Вымпел».

Утверждается, что Красиков в 2007 якобы участвовал в убийстве в Карелии местного депутата и бизнесмена Юрия Козлова. Якобы Красиков совершил это преступление с еще двумя сообщниками. Красиков бежал, а сообщники были пойманы. Позднее выяснилось, что все они служат в отряде «Вымпел». Когда дело передали в центральный аппарат Следственного комитета, двоих задержанных отпустили, а розыск Красикова был прекращен. Якобы тогда же в России был оформлен внутренний паспорт на имя Вадима Соколова — генпрокуратура Германии утверждает, что под этой фамилией Красиков якобы и оказался в Германии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Хангошвили был убит выстрелом в голову в одном из парков Берлина. По подозрению в его убийстве был задержан 49-летний гражданин России.

На этом фоне из Германии были высланы два российских дипломата.