Тбилиси, , 08:52 — REGNUM Служба государственной безопасности (СГБ) Грузии завела в отношении генерального директора телеканала «Главный канал» Ники Гварамия уголовное дело из-за его статуса в соцсети Facebook. Такое заявление сделал сам глава канала 6 декабря перед журналистами, сообщает агентство NewsTbilisi.

«Снова 317-я статья [УК Грузии (призывы к насильственному изменению конституционного строя или свержению государственной власти)], на этот раз за статус», — заявил Гварамия, после того, как закончился его опрос в СГБ.

Гендиректор канала также рассказал, что в службе Госбезопасности у него спрашивали, кого он в виду, призывая к «свержению узурпатора».

«Если они этого не знают, почему тогда вообще начали? Когда я им разъяснил, что это Бидзина Иванишвили, возник вопрос о том, почему свержение Бидзины Иванишвили не является свержением правительства», — рассказал некоторые подробности опроса Гварамия.

Он при этом отметил, что на дело наложен гриф секретности, а потому больше рассказать не может.

Возбуждение уголовного дела в отношении главы телеканала подтвердил журналистам прокурор Элизбар Гозалишвили. При этом, он отказался говорить о каких-либо деталях, ссылаясь на гриф «секретно».

Стоит отметить, что крупный бизнесмен Иванишвили является основателем правящей в Грузии партии «Грузинская мечта», но не занимает каких-либо государственных постов.

Как передавало ИА REGNUM, в отношении Гварамия в 2015-м году было возбуждено уголовное дело о попытке госпереворота. Основанием для этого стали аудиозаписи его разговора с экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили, которые попали в интернет. Также гендиректора телеканала обвиняют в финансовых преступлениях в то время, когда он возглавлял канал «Рустави 2».

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