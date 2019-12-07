Москва, , 08:41 — REGNUM Пресс-секретарь председателя правительства России Дмитрия Медведева Олег Осипов прокомментировал так называемое «расследование» оппозиционного блога Алексея Навального в отношении Светланы Медведевой — супруги главы правительства. Соответствующее заявление Осипов сделал в интервью порталу Lenta.ru.

По словам Осипова, те материалы, которые обнародовал Навальный — это никакое не расследование, а очередная попытка манипулирования неподтвержденной информацией.

«Это просто очередное манипулирование неподтвержденной информацией», — сказал Осипов.

Он также подчеркнул, что информация о передвижениях членов семьи председателя правительства не раскрывается и не комментируется, так как сам Медведев вляется объектом государственной охраны.

Напомним, что Навальный в своей публикации заявляет, что у Светланы Медведевой якобы есть личный самолет.

Осипов подчеркнул, что вся информация о транспортных средствах и их использовании, принадлежащих Медведеву и его жене, есть в декларации.