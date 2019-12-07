Москва, , 08:27 — REGNUM Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко обрушилась с критикой на министерство энергетики России и конкретно на его главу Александра Новака за то, что не были вовремя подготовлены все нормативно-правовые акты для начала установки интеллектуальных приборов учета использования электроэнергии. Соответствующее заявление Матвиенко сделала накануне, 6 декабря, на совещании с заместителями министров — статс-секретарями.

Речь идет о том, что теперь в домах и квартирах граждан будут устанавливать умные приборы учета электроэнергии, которые сами будут передавать показания поставщикам. Закон о внедрении таких счетчиков был подписан президентом России Владимиром Путиным ещё в 2018 году. Однако никакого внедрения до сих пор не произошло, так как длительное время шла подготовка всех нормативно-правовых актов для этого нововведения.

Матвиенко заявила, что поскольку работа так и не проделана, правительству, по всей видимости, придется вносить в Госдуму законопроект о переносе вступления в силу закона о приборах учета. Но спикер Совета Федерации сразу предупредила, что верхняя палата Федерального собрания не примет этот законопроект, так как ей «надоело прикрывать министерства и ведомства».

Более того, она не исключила, что Новак и его заместители должны понести наказания за задержку реализации закона об установке интеллектуальных приборов учета электроэнергии.

Но в Минэнерго заявили, что все акты оним подготовили и даже передали на утверждение в правительство. А вот сложности возникли на этапе согласования всего этого нововведения с региональными властями, которые не согласны с предложенным тарифным регулированием и объемами закупок новых приборов учета.