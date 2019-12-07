Киев, , 08:44 — REGNUM В итоговом документе после саммита НАТО, который прошел 3−4 декабря в Лондоне, бывший президент Украины Петр Порошенко не нашел «месседж» о так называемой агрессии России на Украине, а также об «аннексии» Россией Крыма. Об этом Порошенко заявил 6 декабря в эфире украинского телеканала «Прямой».

"А вот теперь я скажу вещь, которую пока никто не заметил. В итоговых документах НАТО впервые за последние пять лет отсутствует пассаж, месседж о российской агрессии в Украине. Этого там нет. У меня вопрос. Если наша делегация все же поехала туда, то почему же его там нет? Все последние годы был, а сейчас нет. Отсутствует позиция о незаконной аннексии Крыма как позиция НАТО. Почему все годы была, а сейчас нет? А это потому, что очень странное для меня обстоятельство было, когда они не хотели туда ехать. Я могу только представить себе», — отметил Порошенко.

ИА REGNUM напоминает, 3−4 декабря в Лондоне состоялся саммит НАТО, на котором также принял участие украинский министр иностранных дел Вадим Пристайко. На «полях» саммита НАТО в Лондоне Пристайко 3 декабря заявил, что Украина защищает восточный фланг НАТО.

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Отметим, украинские власти и средства массовой информации, войну Украины в Донбассе позиционируют как некую «агрессию» России против Украины на востоке страны. Кроме того, в Киеве упорно не признают воссоединение Крыма с Российской Федерацией, которое состоялось в марте 2014 года в результате государственного переворота, произошедшего в феврале 2014 года в Киеве. В Киеве считают, что Крым был «аннексирован» Россией.

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