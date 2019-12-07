Тбилиси, , 08:56 — REGNUM Комитет министров Совета Европы (СЕ) 6 декабря призвал Россию немедленно выплатить компенсацию гражданам Грузии, депортированным с российской территории в 2006-м году. Об этом сообщила пресс-служба грузинского министерства юстиции.

«Комитет еще раз разделил аргументы, представленные правительством Грузии, и призвал Россию немедленно выплатить Грузии компенсацию в размере 10 миллионов евро», — говорится в сообщении минюста.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, данный иск был подан Грузией в 2007 году. В нем говорилось, что Москва якобы нарушала права проживавшего в России грузинского населения после того, как грузинские власти задержали четверых российских военнослужащих в Тбилиси в 2006 году, обвинив в шпионаже. Страсбургский суд 31 января 2019 года обязал Россию выплатить компенсации. В Тбилиси требовали более €70 млн, но суд уменьшил размер суммы в семь раз.

В сентябре в СЕ уже обращались к Москве с призывом выплатить компенсации. Всего, по мнению Страсбургского суда, Россия должна выплатить компенсации полутора тысячам граждан Грузии.

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