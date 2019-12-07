Вашингтон, , 08:17 — REGNUM Ударная авианосная группа военно-морских сил США вошла в акваторию Средиземного моря и направляется к Ближнему Востоку. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на данные международной системы мониторинга передвижения судов AIS.

В состав группы входят: ударный атомный авианосец USS Harry Truman, ракетный крейсер и несколько эсминцев, а также ударная атомная подводная лодка, вооруженная крылатыми ракетами «Томагавк».

По имеющейся информации, эта эскадра некоторое время проведет у берегов Сирийской Арабской Республики в Восточном Средиземноморье, а затем пройдет через Суэцкий канал и дойдет до Персидского залива, где сменит дежурящий там авианосец Abraham Lincoln.

Стоит отметить, что ранее планировалось, что USS Harry Truman и сопровождающая его эскадра прибудет в Персидский залив в октябре, но на борту авианосца произошли неполадки с электрическими сетями и потребовался срочный ремонт.

Напомним, что США постоянно держат в Персидском заливе свои военные суда, чтобы создавать напряжение у границ Ирана.