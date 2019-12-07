Соединённые Штаты Америки, , 08:04 — REGNUM Президент США Дональд Трамп потребовал от Всемирного банка перестать выдавать кредиты Китайской Народной Республике. Об этом Трамп написал на своей странице в сети микроблогов Twitter.

По словам Трампа, он совершенно не понимает, почему Всемирный банк продолжает выдавать кредиты Китая, так как у этой страны, по словам президента США, очень много денег. Кроме того, Китай периодически запускает эмиссию юаня.

«Почему Всемирный банк одалживает деньги Китаю? У Китая денег достаточно, а если денег не хватает, они их создают. Это следует прекратить!» — пишет президент США.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Трамп ведет торговую войну с Китаем, пытаясь тем самым сдержать экономическое развитие этой страны и заставить американский капитал вернуться обратно в Соединенные Штаты.

Напомним, что министр торговли США Уилбур Росс рассказал о намерении Трампа повысить пошлины на ряд товаров из Китая, если Пекину и Вашингтону опять не удастся договориться по торговой сделке на переговорах 15 декабря.