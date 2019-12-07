Киев, , 07:58 — REGNUM Исполнительный директор украинской национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко в очередной раз выдвинул неприемлемое условие заключения нового контракта на транзит российского газа через украинскую газотранспортную систему. Об этом он написал на своей странице в социальной сети Facebook.

По словам Витренко, украинская сторона согласна заключить с Россией новый транзитный договор, но при условии, что Киев будет получать российский газ в счет погашения «задолженности», присужденной Стокгольмским арбитражем.

При этом Витренко отметил, что Киев готов отказаться от новых исковых требований к российскому «Газпрому», если удастся подписать долгосрочный контракт на транзит, который бы покрыл все расходы.

Кроме того, «Нафтогаз», по мнению Витренко, должен получить компенсацию за «невыполнение «Газпромом» своих обязательств по текущим контрактам».

Все эти требования Витренко и называет «урегулированием судебных споров».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, российские власти уже не раз заявляли, что подобные требования являются неприемлемыми. Все требования «Нафтогаза» к «Газпрому» в Москве не считают законными. а решение Стокгольмского арбитража сейчас оспаривается в другом суде. Российская сторона четко заявила — условие заключение нового транзитного договора — это отказ от любых взаимных претензий.