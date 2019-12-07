Ашхабад, , 07:56 — REGNUM Россия является стратегическим партнером для Туркмении. Об этом на расширенном заседании правительства республики заявил президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов, сообщает газета «Нейтральный Туркменистан».

Заседание правительства было посвящено празднованию в следующем году 25-летия постоянного нейтралитета Туркмении. На мероприятии, помимо руководителей министерств, присутствовали все полномочные представители республики в иностранных государствах и международных организациях.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 мая 2019 года президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов в ходе встречи с заместителем председателя правительства РФ Константином Чуйченко и заместителем министра иностранных дел РФ Григорием Карасиным заявил, что Россия является стратегическим партнером для Туркмении.

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