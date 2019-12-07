Тбилиси, , 08:00 — REGNUM Лидер оппозиционной грузинской партии «Единая Грузия — демократическое движение» Нино Бурджанадзе считает, что ее поездка в Москву не угрожает единству оппозиции. Об этом 6 декабря сообщает агентство «Новости-Грузия».

Бурджанадзе рассказала журналистам, что лидеры других оппозиционных партий знали о ее поездке заранее и отреагировали на это спокойно.

«Эти люди [лидеры оппозиции]очень хорошо понимают, что за стол мы сели с единственной миссией, а не для того, чтобы требовать оценок политических ориентиров и приоритетов друг друга. Поэтому я считаю, что единству оппозиции за столом переговоров ничто не угрожает», — сказала Бурджанадзе.

Она также опровергла информацию, что в Москве извинилась за скандал с делегацией из России летом в грузинском парламенте. Политик считает, что вина за это лежит на правящей партии «Грузинская мечта».

Как передавало ИА REGNUM, о том, что Бурджанадзе собирается в Москву, стало известно 3 декабря. Она провела в России ряд официальных встреч. Некоторые участники оппозиции критически восприняли данную поездку.

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