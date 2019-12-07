Москва, , 07:49 — REGNUM Сообщения об организации на Украине «марша достоинства» на российский Крым являются очередной провокацией. Об этом в интервью журналистам рассказал заместитель председателя комитетаСовета Федерациипо международным делам Владимир Джабаров.

Сенатор подчеркнул, что попытки подобного действия ни к чему хорошему не приведут, так как в подобном марше кроме самого его организатора — Рефата Чубарова и нескольких его сторонников из «Меджлиса крымскотатарского народа» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) никто участвовать не будет.

Также Джабаров подчеркнул. что жителям Крыма беспокоится не о чем — граница России надежно защищены.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, лидер «Меджлиса» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Чубаров заявил о намерении организовать «марш достоинства» и вторгнутся в российский Крым. Он пояснил, что цель данной акции — «помочь» ООН, Евросоюзу, ОБСЕ и другим международным структурам осуществить принятые ими решения в поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины. Кроме того, марш должен «обеспечить соблюдение прав крымских татар».

Напомним, что Чубарова и его людей сами крымские татары не считают каким-то своим представителем и уже давно требовали от него прекратить провокации.