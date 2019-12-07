Киев, 7 декабря 2019, 07:46 — REGNUM С критикой, обращенной к лидерам оппозиционных фракций «Европейская солидарность», «Батькивщина» и «Голос», которые ранее призвали выйти на майдан 8 декабря (в преддверии встречи в «нормандском формате»), выступил первый президент Украины Леонид Кравчук. Об этом он заявил вечером 6 декабря в эфире программы «Свобода слова» с Савиком Шустером на телеканале «Украина».
Кравчук задался вопросом, против кого направлен этот процесс и для чего он вообще нужен. «Если вы хотите помочь процессу — то против кого этот протест?.. Чего вы идете на майдан, собираете людей, и будете там, я убежден, демонстрировать свою ерундицию, извините за слово, для того, чтоб возбуждать людей. Для чего?», — отметил Кравчук.
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ИА REGNUM напоминает, ранее лидеры трех оппозиционных фракций «Европейская солидарность», «Батькивщина» и «Голос» призвали выйти 8 декабря на майдан. Акция протеста анонсирована для того, чтоб призвать Владимира Зеленского не нарушать так называемые красные линии в переговорах с президентом РФ Владимиром Путиным, которые ранее украинскому лидеру выдвинула оппозиция.
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