Киев, , 07:46 — REGNUM С критикой, обращенной к лидерам оппозиционных фракций «Европейская солидарность», «Батькивщина» и «Голос», которые ранее призвали выйти на майдан 8 декабря (в преддверии встречи в «нормандском формате»), выступил первый президент Украины Леонид Кравчук. Об этом он заявил вечером 6 декабря в эфире программы «Свобода слова» с Савиком Шустером на телеканале «Украина».

Кравчук задался вопросом, против кого направлен этот процесс и для чего он вообще нужен. «Если вы хотите помочь процессу — то против кого этот протест?.. Чего вы идете на майдан, собираете людей, и будете там, я убежден, демонстрировать свою ерундицию, извините за слово, для того, чтоб возбуждать людей. Для чего?», — отметил Кравчук.

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«Вы помогаете президенту? Вы помогаете Украине?! Вы не помогаете Украине! Вы мешаете Украине! Поэтому я хочу сказать одно, тут работает не интерес помочь Украине, а не угасла ненависть к тому, что они (оппозиция — ИА REGNUM) не при власти (аплодисменты в зале — ИА REGNUM)…Единения нет, а если вы хотите объединиться, то пишите документы, объединяющие. А вы пишете документы, которые разъединяют, и говорите, что украинский народ хочет выразить свою волю… Есть вещи, которые на улицах не обговаривают… Есть переговоры, которые не обговаривают на улицах. Есть президент, ему поручено, избран народом, он подписывает. Если он приедет и предаст, тогда вы выходите, я сам проголосую против, чтоб его от власти отстранить», — подытожил первый президент Украины.

ИА REGNUM напоминает, ранее лидеры трех оппозиционных фракций «Европейская солидарность», «Батькивщина» и «Голос» призвали выйти 8 декабря на майдан. Акция протеста анонсирована для того, чтоб призвать Владимира Зеленского не нарушать так называемые красные линии в переговорах с президентом РФ Владимиром Путиным, которые ранее украинскому лидеру выдвинула оппозиция.

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