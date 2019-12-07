Розо, , 07:20 — REGNUM Лейбористская партия Доминики одержала победу на выборах в парламент страны, сообщает газета The Washington Post.

Сообщается, что в голосовании приняли участие более 50 тысяч граждан республики. По предварительным итогам выборов, лейбористы победили в 17 избирательных округах из 21. Таким образом, Лейбористская партия Доминики остается у власти в республике.

Напомним, Доминика — парламентская республика в составе Содружества. Парламент страны — Палата собрания — является органом законодательной власти. В его состав входят 21 депутат и девять сенаторов, их срок полномочий составляет пять лет.