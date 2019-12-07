Мехико, , 07:31 — REGNUM Бывший президент Боливии Эво Моралес вылетел на Кубу из Мексики. Об этом сообщает представитель мексиканского внешнеполитического ведомства Роберто Веласко в своем Twitter.

Веласко уточнил, что поездка бывшего президента Боливии имеет временный характер. По данным издания La Razon, которое ссылается на экс-министра здравоохранения Боливии Габриэлу Монтаньо, Моралес отправился на Кубу для прохождения медицинского осмотра.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 декабря министр иностранных дел переходного правительства Боливии Карен Лонгарик заявила, новые власти республики, скорее всего, не будут разрывать дипломатические отношения с Мексикой из-за предоставления политического убежища Эво Моралесу.

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