Доха, , 07:30 — REGNUM Переговоры с Саудовской Аравией, направленные на возобновление отношений, прерванных в 2017 году, ведут власти Катара. Об этом в интервью телеканалу «Аль-Джазира» сообщил катарский министр иностранных дел Мухаммед бен Абдеррахман аль-Тани.

По словам министра, сторонам удалось найти общий язык для продолжения диалога. Чиновник отметил, что переговоры не касались ранее выдвинутых Саудовской Аравией и ее союзниками к катарским властям. Аль-Тани подчеркнул, что Катар будет проводить независимую политику и не намерен обсуждать свои внутренние дела на переговорах с другими странами.

Как сообщало ИА REGNUM, летом 2017 года Саудовская Аравия, Египет, Бахрейн, Объединенные Арабские Эмираты обвинили катарские власти в терроризме и в одностороннем порядке разорвали дипломатические отношения с Катаром.