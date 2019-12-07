Лос-Анджелес, США, , 07:27 — REGNUM Исковое заявление о клевете, поданное к американскому предпринимателю Илону Маску британским спелеологом Верноном Ансвортом, участвовавшим летом 2018 года в спасении детей из пещеры в Таиланде, признано необоснованным решением присяжных федерального суда штата Калифорния. Об этом 6 декабря сообщает журнал Vanity Fair.

Присяжные решили, что слова, озвученные предпринимателем нельзя считать клеветой, в связи с чем ответчик не должен выплачивать компенсацию.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2018 года Вернон Ансворт подал на Илона Маска в суд по обвинению в клевете, и потребовал не менее $75 тысяч в качестве компенсации за моральный вред. Летом 2018 года Маск в своем Twitter, назвал Ансворта педофилом.

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