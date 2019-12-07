Вашингтон, , 07:25 — REGNUM Распространенная CNN информация об использовании президентом США Дональдом Трампом личного мобильного телефона является лживой. Об этом 6 декабря американский лидер сообщил в своем Twitter.

Трамп добавил, что уже много лет не имеет мобильного телефона и использует только правительственные телефоны.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 октября Дональд Трамп пригрозил американской телекомпании CNN судебным иском за лживое освещение его деятельности.

Читайте ранее в этом сюжете: Трамп назвал фейком информацию об отправке военных США в Саудовскую Аравию