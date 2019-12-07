Мехико, , 04:58 — REGNUM Мексика выражает благодарность президенту США Дональду Трампу в связи с его решением отложить признание мексиканских наркокартелей террористическими организациями, заявил глава МИД страны Марсело Эбрард на своей странице в Twitter.

«Сотрудничество одержало верх, а значит будут хорошие результаты», — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент США Дональд Трамп решил пока не причислять мексиканские наркокартели к террористическим организациям. Отмечалось, что соответствующее решение американский лидер принял по просьбе президента Мексики Андреса Мануэля Лопеса Обрадора.

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