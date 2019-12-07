Вашингтон, , 07:22 — REGNUM Ходатайство адвокатов президента США Дональда Трампа о приостановке постановления о передаче в Конгресс финансовых документов, касающихся американского лидера и его семьи, удовлетворил Верховный суд США. Об сообщает агентство Bloomberg.

Речь идет о финансовой информации, которая должна быть предоставлена банками Deutsche Bank и Capital One. Решением Верховного суда действие запроса заблокировано до 13 декабря.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце августа издание The Washington Post опубликовало материал, в котором говорилось, что четыре года назад организация Трампа взяла четыре кредита в Deutsche Bank на общую сумму $360 млн.

Читайте ранее в этом сюжете: В США падают роль и авторитет крупных масс-медиа – Борис Кагарлицкий