Буэнос-Айрес, , 04:09 — REGNUM Избранный президент Аргентины Альберто Фернандес в ходе пресс-конференции 6 декабря объявил состав нового правительства страны. Пресс-конференция транслировалась порталом Todo Noticias.

Правительство, которое приступит к работе после инаугурации президента 10 декабря, возглавит политолог Сантьяго Андрес Кафьеро.

Министром обороны повторно станет Агустин Оскар Росси, в 2013—2016 годах занимавший этот пост в правительстве Кристины Фернандес де Киршнер. Министерство внутренних дел возглавит Эдуардо Энрике де Педро. Министром иностранных дел стал Фелипе Солу.

Экономический блок правительства возглавит ученый-экономист Мартин Гусман, министерство производства — экономист Матиас Себастьян Кульфас, Центральный банк — Мигель Анхель Песке.

Как сообщало ИА REGNUM, левоцентрист Альберто Фернандес победил на президентских выборах, прошедших в Аргентине 27 октября.

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