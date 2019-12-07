Вашингтон, , 03:42 — REGNUM Президент США Дональд Трамп решил отложить включение мексиканских наркокартелей в список террористических организаций, сообщает агентство Reuters.

Отмечается, что соответствующее решение Трамп принял по просьбе президента Мексики Андреса Мануэля Лопеса Обрадора. Ранее мексиканский президент раскритиковал эту инициативу американского лидера, назвав ее вмешательством во внутренние дела Мексики.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 декабря состоялись переговоры президента Мексики Андреса Мануэля Лопеса Обрадора с генпрокурором США Уильямом Барром по борьбе с организованной преступностью и контрабандой оружия и наркотиков. По словам мексиканского президента, стороны договорились придерживаться принципов сотрудничества в решении этих вопросов.

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